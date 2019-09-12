على شاطئ "داليا" في مدينة طنجة المغربية جرى تصفيف كراسي طوافة لمساعدة ذوي احتياجات خاصة على السباحة. وغير بعيد عن الكراسي ينتظر متطوعون السباحين على لوح أقيم خصيصا لتسهيل دخولهم الماء والخروج منه.

وما إن يدخل السباح بكرسيه إلى الماء يجد نفسه يطفو وقد أحاط به متطوعون لضمان سلامته. وقد نجح حوالي 580 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة هذا الصيف في أن يجربوا الغطس في شاطئ داليا، ويسبحوا بحرية في بيئة محمية، وذلك للمرة الأولى بالنسبة إلى البعض.

وقدمت هذه المساعدات مجانا إلى السباحين، وبالنسبة إلى متطوعين فإن مكافأتهم على ذلك تتمثل في سعادة تغمرهم، بمجرد مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على خوض هذه التجربة لأول مرة في حياتهم.

وكان رئيس جمعية الساحل للتنمية والثقافة الخيرية محمد الهيشو مرتاح أطلق مبادرته سنة 2015، عندما لاحظ أن العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يشعرون بالارتياح وهم على الشاطئ. وكانت هذه المبادرة انطلقت في شهر حزيران يونيو، وتستمر حتى 15 من الشهر الحالي.

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