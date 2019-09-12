فيديو: ظهور ثلاث ضحايا محتملين للملياردير الراحل إبستين في فرنسا

لا تألو فرنسا جهداً في سبيل ضمان حق أي ضحايا محتملين في قضية رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين.

ثلاث ضحايا محتملين ظهروا وقدموا روايتهم الأربعاء 11 أيلول/ سبتمبر حول استغلالهم من قبل إبستين في إطار تحقيق فرنسي.

وبدأت حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل نداء لمزيد من الضحايا المحتملين للتواصل مع المحققين، بحسب مكتب المدعي العام في باريس.

وأطلق المدعي العام الرئيسي في باريس تحقيقًا أوليًا نهاية آب/ أغسطس لمعرفة ما إذا كان إبستين قد ارتكب أي جرائم جنسية على الأراضي الفرنسية أو إذا ما كان قد ارتكب جرائم ضد ضحايا فرنسيين قصر.

وكان إبستين قد دفع ببراءته من تهم وجهت له في الولايات المتحدة تتعلق بالاتجار والاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات، قبل أن يفارق الحياة في زنزانته في سجن مانهاتن في العاشر من آب/ أغسطس بعد أن شنق نفسه بحسب تقرير التشريح.

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