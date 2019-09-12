ترامب يعلن نية إدارته حظر السجائر الإلكترونية ذات النكهات

في أول تعليق له على قضية صحية تشغل الولايات المتحدة حالياً، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجه إدارته لاتخاذ خطوات جدية تحارب طفرة استخدام السجائر الإلكترونية من قبل المراهقين عن طريق منع بيع النكهات المختلفة المستخدمة فيها.

وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه يريد أن يعي الأهالي المشكلة، وأضاف أن هذه المواد تحت الدراسة الدقيقة حالياً فهي ما زالت جديدة جداً ويحتمل أن تكون سيئة للغاية.

أما وزير الصحة آليكس آزار فقال إن وكالته وإدارة الدواء والغذاء يعملون على وضع قواعد وتعليمات جديدة لسحب كل نكهات السجائر الإلكترونية من السوق ما عدا التبغ، ومن المتوقع أن تستغرق عملية تطوير خطة واضحة أسابيع عدة.

هذا الإجراء سيشمل فقط منتجات النيكوتين المرخصة من قبل إدارة الدواء والغذاء.

وكانت ميلانيا ترامب التي حضرت الاجتماع رفقة زوجها قد تناولت القضية في منشور على تويتر قبل يومين معربة عن قلقها الشديد بشأن الوباء المتزايد لاستخدام السجائر الإلكترونية من قبل الأطفال، وأضافت: "نحتاج إلى بذل كل ما في وسعنا لحماية الجمهور من الأمراض والموت المرتبطة بالتبغ ، ومنع السجائر الإلكترونية من أن تصبح مدمنًا على إدمان النيكوتين لجيل من الشباب".

واندلعت أزمة صحية مؤخراً في الولايات المتحدة تتعلق بحالات مرضية تنفسية غامضة بين المراهقين تم الربط بينها وبين تدخين السجائر الإلكترونية، ورغم أنه لم يتم تحديد أداة معينة أو نكهة أو إضافة كسبب لهذه المشكلة إلا أن العديد من الحالات كانت تشمل سجائر ماريجوانا إلكترونية.

يذكر أن إدارة الدواء والغذاء لديها سلطة فرض هذا الحظر منذ عام 2016، ولكنها لم تفعل لأنها أرادت دراسة مدى قدرة هذه النكهات على جعل المدخنين يقلعون عن التدخين العادي، لكنها تواجه الآن مطالبات متزايدة لتفعيل هذا المنع الذي بدوره سيشكل ضربة لشركات انتاج السجائر الإلكترونية ونكهاتها التي تكسب مليارات الدولارات من هذه التجارة.

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