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تايلاند

شاهد: حديقة حيوان في تايلاند تنقذ فيلاً مصاباً بواسطة قدم اصطناعية

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بقلم:  Mohamed Lamine Bezzaz  مع رويترز
شاهد: حديقة حيوان في تايلاند تنقذ فيلاً مصاباً بواسطة قدم اصطناعية
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قامت حديقة حيوانات في تايلاند بنقل أنثى فيل تبلغ من العمر ثلاث سنوات إلى مسكن جديد شمال البلاد، بعدما تم انقاذها من إصابة في قدمها اليسرى عبر تصنيع وتركيب قدم صناعية لها.

أنثى الفيل التي تحمل إسم فا جام، تم اصطيادها عام 2016 بعد نصب كمين لها، قبل أن يتم انقاذها وعلاجها من الإصابة في قدمها في حديقة نونغ نوتش الاستوائية.

وقال المدير الإداري للحديقة كامبون تانساشا "آمل أن تكون سعيدًا بالبيت الجديد" مضيفا "نحن حزينون جدا لرحيلها".

وسيتم نقل فا جام إلى مركز حماية الفيلة التايلاندي في مقاطعة لامبانغ، على بعد 16 ساعة شمال تايلاند حيث ستعيش مع الفيلة المصابة الأخرى.

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