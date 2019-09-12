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نيوزيلندة

شاهد: متزلجة أمريكية تنجو من سقوط مروع في دورة الألعاب الشتوية

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بقلم:  يورونيوز 
شاهد: متزلجة أمريكية تنجو من سقوط مروع في دورة الألعاب الشتوية
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حالف الحظ المتزلجة الأمريكية جيني سيمونز وأنقذها من مصير مجهول بعد تعثرها الاثنين 2 أيلول/ سبتمبر أثناء تزلجها على الجليد ضمن فعاليات الألعاب الشتوية النيوزيلندية.

ورغم تعثرها وسقوطها متدحرجة رأساً على عقب من أعلى جبل في منتجع ريماركبلز في كوينزتاون خلال مسابقة حرة، لم تصب الشابة البالغة من العمر عشرين عاماً بإصابات خطيرة.

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