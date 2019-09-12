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البرازيل

شاهد: هروب أفراد عصابة مسلحين بعد مداهمة الشرطة لحيهم في البرازيل

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بقلم:  يورونيوز 
شاهد: هروب أفراد عصابة مسلحين بعد مداهمة الشرطة لحيهم في البرازيل
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أظهر فيديو تم التقاطه من هليكوبتر أفراد عصابة محتملين يهربون بسلاحهم الأربعاء 11 أيلول/ سبتمبر من أحد أحياء ريو دي جانيرو الفقيرة نحو الغابات بعد تحرك للشرطة في الحي في إطار تصعيد عملياتها الأمنية وهجماتها ضد تجار المخدرات.

وبحسب الإعلام المحلي فإن أصوات إطلاق رصاص سمعت خلال تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ومن يفترض أنهم عصابات إجرامية.

ويقود محافظ ريو دي جانيرو حملة عنيفة لفرض الأمن وسط انتقادات لعنف الشرطة ومخاوف من سقوط ضحايا بريئين.

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