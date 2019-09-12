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الكويت

شاهد: مطاردة هوليودية للص سرق سيارة تابعة للجيش في الكويت

 محادثة
بقلم:  Mohamed Lamine Bezzaz 
عربة عسكرية في القاعدة البحرية الكويتية بالكويت
عربة عسكرية في القاعدة البحرية الكويتية بالكويت -
حقوق النشر
رويترز
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في حادثة أقرب إلى قصص أفلام الأكشن منها إلى الواقع، وعلى الطريقة الهوليودية، أقدم شخص، على سرقة سيارة رباعية الدفع تابعة للجيش الكويتي.

وتم تداول فيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر مطاردة مشحونة من قبل رجال الأمن وهم يحاولون اللحاق بسارق العربة الذي كان يقود بطريقة جنونية وخطيرة معرضا حياة المواطنين للخطر.

وأظهرت لقطات فيديو للسائق وهو يصطدم بسيارات في محاولة منه للإفلات من قوات الأمن، فيما يحاول الأمن القبض دون إلحاق الأذى بمستعملي الطريق.

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد تم القبض على اللص الذي يبلغ من العمر 22 سنة واستعادة العربة، فيما يتم إخضاع المتهم للتحقيق لمعرفة دوافع قيامه بهذا الفعل.

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