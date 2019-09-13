أودِع المعارض كريم طابو، أحد وجوه الحركة الاحتجاجيّة التي تشهدها الجزائر منذ سبعة أشهر، يوم أمس الخميس الحبس الموقّت بتهمة "إضعاف معنويات الجيش"، بحسب ما أعلن أحد محاميه.

وقال مصطفى بوشاشي في حديث لوكالة "فرانس برس"، إنّ طابو اتُهم بـ"إضعاف معنويات الجيش"، من جانب قاضي التحقيق لدى محكمة القليعة.

وكان الحزب "الديمقراطي الاجتماعي"، قال إنّ طابو البالغ من العمر 46 عاما اعتُقل يوم الأربعاء من منزله في الدويرة، الضاحية الغربيّة للجزائر العاصمة، "على أيدي رجلين يرتديان ملابس مدنيّة وقدّما نفسيهما على أنّهما عنصرا أمن".

وشارك طابو في كلّ التظاهرات الاحتجاجية منذ 22 شباط/فبراير.

وهو كان شغل بين العامين 2007 و2011 منصب السكرتير الأول لـ"جبهة القوى الاشتراكية"، أقدم حزب في البلاد، قبل أن يغادر الحزب ويؤسّس في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 حزبه الخاص "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" غير المرخّص.

وأثار اعتقال طابو موجة من السخط في البلاد، بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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