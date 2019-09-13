شلل في باريس بسبب اضراب عمال وسائل النقل احتجاجا على تعديل قانون التقاعد

من الأرصفة المزدحمة بالمارة إلى أساطيل الدراجات الهوائية واختناقات في حركة السير تمتد لأكثر من 280 كيلومترا في مجموعها، تشهد العاصمة الفرنسية ومنطقتها الجمعة اضطرابا كبيرا بسبب إضراب واسع لقطاع النقل احتجاجا على مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويشارك عمال قطار الأنفاق (المترو) بشكل واسع في إضراب الجمعة ما أدى إلى إغلاق عشرة خطوط بينما يسجل اضطراب كبير في سكك الحديد لقطارات المناطق في حين لا تعمل سوى واحدة من كل ثلاث حافلات.

وهذه التعبئة غير مسبوقة منذ 12 عاما، ففي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2007 نظم إضراب "للإدارة الذاتية لوسائل النقل الباريسية" والشركة الوطنية للسكك الحديد ضد إصلاح الأنظمة الخاصة للتقاعد، في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي.

وكانت عشرة من خطوط المترو الـ 16 مغلقة بالكامل الجمعة بينما سيِّر قطار واحد من أصل ثلاثة في أربعة خطوط أخرى وفي ساعات الازدحام فقط، وليس بالضرورة على طول الخط بأكمله.

وعلى الخطين الآليين الوحيدين اللذين يعملان بشكل طبيعي 1 و14، لا يتوقع حدوث ازدحام كبير لأن الكثيرين من مستخدميه اتخذوا إجراءات ليعملوا من منازلهم أو يستقلوا وسائل نقل أخرى أو يحصلوا على يوم عطلة.

باريسيون عالقون في أحدى محطات مترو الأنفاق في باريس رويترز

وعبرت موظفة في شركة وسائل النقل العام (ار آ تي بي) عن دهشتها، قائلة "كنا نتوقع أن نرى عددا كبيرا من الناس".

وأضافت الموظفة التي كانت في محطة ليون (غار دو ليون) للقطارات "نجح الناس على ما يبدو في تدبير أمورهم، أعتقد أن كثيرين اختاروا أن يكون اليوم عطلة لهم".

وقالت غوين (39 عاما) التي تعمل في محطة مترو الباستيل "هذا ليس مستغربا لأن كثيرين تدبروا أمورهم كي لا يأتوا. كان لدينا اجتماع اليوم مثلا لكنه أرجىء إلى الأسبوع المقبل".

أما النقابة فتقول إن الإضراب يشكل "إنذارا" ضد إصلاح التقاعد ومن أجل إبقاء النظام الخاص لموظفي وسائل النقل الباريسية.

إكتظاظ وغضب

قال الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز لشبكة "فرانس-انفو" أن هذا "ليس إضرابا لأصحاب امتيازات بل إضراب موظفين يقولون نريد تقاعدا في سن معقولة وبناء على شروط معقولة".

وبدعوة من منظمات عدة، تجمع مئات العاملين أمام مقر إدارة النقل في باريس وهم يطلقون صفيرا عند مرور حافلات يقودها سائقون لا يشاركون في الإضراب.

وفي محطة ليون للقطارات، تتردد عائلة من السياح اليابانيين في عبور بوابات المترو التي فتحت بسبب هذه الظروف، وقال الأب "كنا على علم بالإضراب، سنذهب إلى ليون (وسط شرق) مساء اليوم لكن قبل ذلك سنزور متحف اللوفر"، معبرا عن سروره لأن المتحف يعمل.

في المقابل وفي محطة الشمال (غار دو نور) التي تعد الأولى في أوروبا إذ يعبرها 700 ألف مسافر يوميا (بدون قطار الأنفاق)، اكتظت القطارات السريعة بالركاب الذين اضطروا لتخطيط رحلاتهم بطريقة استثنائية.

وعلى الخط الرابع الذي أغلق كما أعلن عند انتهاء وقت الازدحام، يسود غضب والتباس لدى العديد من المستخدمين الذين عبروا عن غضبهم، وقال رجل "نعم أنا غاضب إنكم تؤرقوننا بقضية أنظمة تقاعدكم"، ورد موظف "يجب ألا تقول ذلك لنا نحن".

باريسيون لجؤا إلى الدرجات للتنقل رويترز

ودعت نقابات عديدة لوسائل النقل العام العاملين فيها إلى الإضراب لإنقاذ نظام التقاعد الخاص بهم الذي يفترض أن ينتهي في إطار إصلاح يريده ماكرون.

وينص الإصلاح على إنهاء كل الأنظمة الخاصة التي يستفيد منها بعض الموظفين والعاملين في الشركات العامة الكبرى وقلة من القطاعات المهنية الأخرى (البحارة وموظفو أوبرا باريس وغيرهم...)، وفرض نظام عام للتقاعد يعتمد على النقاط.

وتعتبر الحكومة أنظمة التقاعد مكلفة جدا. ففي قطاع النقل في باريس بلغ معدل سن التقاعد 55,7 عاما في 2017 مقابل 63 عاما لمتقاعدي النظام العام بحسب تقرير لمحكمة التفتيش نشر في تموز/يوليو.

اما النقابات فتؤكد أن هذا النظام الخاص يأخذ في الاعتبار "قيودا محددة" و"صعوبات مرتبطة بمهمتهم في الخدمة العامة".