زعيم بوديموس يأمل في التوصل إلى اتفاق متأخر لتشكيل الحكومة الإسبانية

قال بابلو إيغليسياس، زعيم حركة بوديموس اليسارية الإسبانية، اليوم الجمعة إنه لا زال يأمل في التوصل إلى اتفاق مع الاشتراكيين بشأن تشكيل حكومة إسبانية.

وفاز الاشتراكيون بالانتخابات التشريعية الإسبانية في أبريل – نيسان الماضي ولكن ليس بالقدر الذي يسمح لهم بتشكيل حكومة بشكل منفرد، وهو ما يتطلب الوصول إلى توافق مع اليسار المتطرف المتمثل في بوديموس.

وسيتعين إجراء انتخابات جديدة يوم 10 نوفمبر – تشرين الثاني القادم في حالة عجز الطرفين عن تشكيل حكومة تحلف اليمين الدستورية قبل 23 سبتمبر – أيلول الجاري.

إقرأ أيضاً:

شاهد: الكتالونيون يتظاهرون للمطالبة باستقلال إقليمهم يوم العيد الوطني القومي "ديادا"

سانشيز يجدد رفضه تشكيل حكومة ائتلافية مع بوديموس