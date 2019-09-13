ترامب: القيادة الإيرانية تريد عقد محادثات مع الولايات المتحدة

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ إيران تريد عقد لقاء مع الولايات المتحدة، وذلك بعدما كان ألمح إلى إمكان تخفيف العقوبات عن طهران إفساحاً في المجال أمام عقد لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني.

وقال الرئيس الأميركي قبيل توجّهه إلى مدينة بالتيمور القريبة من واشنطن، يوم أمس الخميس 12 سبتمبر/أيلول "يمكنني القول إنّ إيران تريد عقد لقاء معنا".

وكان ترامب أبدى مراراً استعداده للقاء روحاني، الذي يُرتقب أن يُشارك في اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في نيويورك هذا الشهر، علماً أنّ إيران لم تُبد أيّ تجاوب مع طرحه.

من جانبه، قال روحاني يوم الأربعاء، "ألّا معنى" لمحادثات مع الولايات المتّحدة ما لم ترفع عقوباتها عن الجمهورية الإسلاميّة.

وحذّر ترامب الأربعاء إيران من أنّ تخصيبها اليورانيوم "سيكون خطيراً جدّاً عليها".

وقال ترامب في المكتب البيضوي "لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، سيكون التخصيب خطيراً جدّاً عليها".

ولدى سؤاله عن رفع جزئي محتمل للعقوبات، أجاب ترامب "سنرى، سنرى".

وأضاف "أعتقد أنّ إيران لديها إمكانات مهمّة، نأمل في التوصّل الى اتّفاق"، وأعاد تأكيد اقتناعه بأنّ طهران "ترغب في التوصّل الى اتّفاق".

وتصاعد التوتّر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس الأميركي في أيار/مايو 2018 من الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 بين طهران والدول الكبرى وإعادة فرضه عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وبعد 12 شهراً على انسحاب واشنطن من الاتّفاق، بدأت إيران اتّخاذ خطوات نحو تقليص التزاماتها في الاتفاق. وقامت بزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب متجاوزةً سقف 300 كلغ المحدّد في الاتّفاق، كما رفعت درجة التخصيب متجاوزةً نسبة 3,67 بالمئة وأعلنت بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطوّرة.

ويرى محلّلون أنّ هناك أملاً متزايداً بإمكان التوصّل إلى تسوية بعد إقالة مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون.

وقال مندوب ايران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي في مقابلة نشرتها وكالة الانباء الايرانية الرسمية "ما لم تكف أميركا عن إرهابها الاقتصادي ضدّ إيران فإنّ مسألة التفاوض معها غير واردة".

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