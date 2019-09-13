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البرازيل

البرازيل: عشرة قتلى على الأقل جراء حريق بمستشفى في ريو دي جانيرو

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بقلم:  Mohamed Lamine Bezzaz  مع أ ف ب
البرازيل: عشرة قتلى على الأقل جراء حريق بمستشفى في ريو دي جانيرو
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قتل عشرة أشخاص على الأقل في حريق في مستشفى بريو دي جانيرو في البرازيل اندلع ليل الخميس الجمعة ورافقته حالة من الفوضى خلال إجلاء الضحايا.

ولم تعرف أسباب الحريق الذي اندلع في مستشفى باديم بالقرب من ملعب ماراكانا بشمال ريو دي جانيرو، ولكن المعلومات الأولية للسلطات تشير إلى أن شرارة كهربائية في مجموعة أجهزة كهربائية قد تكون سببا في اندلاعه.

وتمت السيطرة على الحريق خلال ساعات لكن رجال الإطفاء أمضوا الليل في البحث عن جثث بين الأنقاض.

وقالت فرق الإطفاء إن تسعين شخصا على الأقل نقلوا إلى مراكز طبية اخرى.

وكان دخان أسود ينبعث من المبنى بينما نقل العديد من الأشخاص على فرش أو نقالات إلى الشارع بانتظار سيارات الإسعاف.

ونقلت أكثر الحالات خطورة في البدء إلى دار للحضانة في الجوار.

رويترز
إجلاء مريض بعد حريق شب في مستشفى باديم في ريو دي جانيرورويترز

منتج شريط الفيديو • Mohamed Lamine Bezzaz