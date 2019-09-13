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إسبانيا

فيديو: ارتفاع حصيلة عدد ضحايا الفيضانات في إسبانيا

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بقلم:  Sami Fradi 
أناس يدفعون سيارة داخل مرآب غمرته مياه الفيضان في أوريولا الإسبانية. 2019/09/13. جون نازا - رويترز
أناس يدفعون سيارة داخل مرآب غمرته مياه الفيضان في أوريولا الإسبانية. 2019/09/13. جون نازا - رويترز
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توفي شخص ثالث في إسبانيا جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت في جنوب البلاد، حيث أغلق مطاراالمرية ومرسيا، وشبكة قطارات محلية وعشرات الطرق في اليوم الثاني من استمرار نزول الأمطار.

وقد جرفت مياه الأمطار في منطقتي فالنسيا وموريكا السيارات، وأجبرت مئات الأشخاص على الجلاء من مناطقهم، حتى من الطرقات السريعة التي غمرتها المياه.

وأظهرت صور لرويترز عناصر الطوارئ يبذلون جهودهم لإنقاذ رجل، حوصر داخل نفق في مدينة بيلار دولاهورادادا، وقد استطاع الرجل أن يبقى على قيد الحياة عندما بقي متمسكا بعمود إحدى العلامات المرورية.

ورغم أن الطقس بدا وأنه يتحسن فإن عديد المناطق بقي فيها الإنذار في المستوى الأحمر، إذ أن نهر سيغورا الذي أغرق مدينة اوريولا مثلا، مازال يمثل خطرا على مدينة موسيا.

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