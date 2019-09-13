شاهد: الفيضانات تغرق العاصمة الجزائرية

شهدت العاصمة الجزائرية أمطاراً غزيرة وفيضانات مفاجئة أدت إلى أضرار هائلة بحسب وصف المسؤولين.

وغمرت الفيضانات محطات المترو والمطار الجديد بالمدينة وحولت الشوارع الرئيسية إلى أنهار موحلة وحاصرت السائقين في سياراتهم.

وبحسب بلدية الجزائر فإن 40 ملم من الأمطار سقطت في 40 دقيقة، أي ما يعادل ثلاثة أشهر من الأمطار العادية.

وأظهرت الصور المتداولة على وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية محطات المترو وهي تتحول إلى بحيرات تحت الأرض يجلس المسافرون فيها على الأسوار، ما أدى إلى استمرار إغلاقها وإغلاق بعض خطوط الترام حتى صباح الجمعة.

وحثت السلطات السكان على تجنب التنقل غير الضروري يوم الجمعة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من مزيد من الأمطار، ولم يعلن عن أي وفيات.

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