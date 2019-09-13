شاهد: اليابان تختبر التبريد الصناعي لمواجهة الحر خلال أولمبياد 2020

في إطار سعي اليابان لإبهار زائريها من جمهور الأولمبياد عام 2020، قام المنظمون بتجريب رش الثلج الصناعي في أمسية تجريبية الجمعة 13 أيلول/ سبتمبر.

ويعتبر الثلج الصناعي أحدث الحيل التي ستلجأ إليها اليابان الصيف القادم لمحاربة درجات الحرارة والرطوبة العالية أثناء دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية التي ستعقد في آب/ أغسطس في العاصمة اليابانية حيث تتجاوز درجات الحرارة عادة 30 درجة مئوية.

وجربت طوكيو في أمسية تجريبية سابقة بخاخات البخار، ووتوزيع الماء وعبوات الثلج، وإنشاء مناطق إستراحة مظللة ومكيفة.

وتم تجريب الآلة المنتجة للثلج لمدة عشر دقائق أثناء فعالية تجريبية للتجديف بالقوارب.

وقال عضو لجنة تنظيم الأولمبياد تاكا أوكومورا أن الهدف من الآلة ليس بالضرورة خفض درجات الحرارة بل عطاء الزوار شعوراً بادراً منعشاً.

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