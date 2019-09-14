لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

المملكة العربية السعودية

شاهد: سكان محليون يسجّلون لحظة قصف الحوثيين لمنشأتين لشركة أرامكو في البقيق

 محادثة
بقلم:  يورونيوز 
صور قصف منشأتين تابعتين لشركة النفط السعودية أرامكو بطائرات من دون طيار. أيلول 2019
صور قصف منشأتين تابعتين لشركة النفط السعودية أرامكو بطائرات من دون طيار. أيلول 2019 -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

سجّل سكان محليون بمحافظة البقيق شرق المملكة العربية السعودية صور النيران المشتعلة وأصوات القصف ودويّ الانفجارات إثر حريق طال منشأتين تابعتين لعملاق النفط السعودي والعالمي أرامكو بفعل قصف للحوثيين بطائرات من دون طيار مع أذان الفجر لليوم السبت 14 أيلول/سبتمبر 2019.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور القصف لمنشأتي أرامكو ودويّ صوت الانفجارات تباعاً. ويعتبر الحادث التطور الميداني الأخطر منذ اندلاع الحرب في اليمن واستهداف الحوثيين المتتالي لأرامكو.

وسيطرت فرق الإطفاء السعودية على الحريق الضخم في المنشأتين كما ورد في بيان إعلان وزراة الداخلية.