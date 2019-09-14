سجّل سكان محليون بمحافظة البقيق شرق المملكة العربية السعودية صور النيران المشتعلة وأصوات القصف ودويّ الانفجارات إثر حريق طال منشأتين تابعتين لعملاق النفط السعودي والعالمي أرامكو بفعل قصف للحوثيين بطائرات من دون طيار مع أذان الفجر لليوم السبت 14 أيلول/سبتمبر 2019.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور القصف لمنشأتي أرامكو ودويّ صوت الانفجارات تباعاً. ويعتبر الحادث التطور الميداني الأخطر منذ اندلاع الحرب في اليمن واستهداف الحوثيين المتتالي لأرامكو.

وسيطرت فرق الإطفاء السعودية على الحريق الضخم في المنشأتين كما ورد في بيان إعلان وزراة الداخلية.