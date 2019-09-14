بعد تسريبات صحفية.. ترامب يؤكد مقتل حمزة بن لادن نجل زعيم القاعدة أسامة بن لادن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت مقتل حمزة بن لادن، نجل أسامة بن لادن الذي اعتُبر خليفتَه على رأس تنظيم "القاعدة". ويأتي هذا التأكيد بعد أن نقلت وسائل إعلام أميركية خبر مقتله نهاية تموز/يوليو.

وقال ترامب في بيان "قتل حمزة بن لادن، المسؤول الكبير في القاعدة ونجل أسامة بن لادن، في عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها الولايات المتحدة في منطقة بين أفغانستان وباكستان"، من دون أن يحدد تاريخ هذه العملية.

وأضاف أن "مقتل حمزة بن لادن لا يحرم فقط القاعدة من سلطتها ومن ارتباطها الرمزي بوالده، بل يقوض أيضا أنشطة عملانية مهمة للتنظيم".

وتابع ترامب أن "حمزة بن لادن خطط وعمل مع مجموعات إرهابية مختلفة".

ونهاية آب/اغسطس، كان وزير الدفاع مارك إسبر أول مسؤول اميركي يتحدث علنا عن مقتل حمزة بن لادن. وردا على سؤال عن مقتل الأخير خلال مقابلة تلفزيونية، قال "هذا ما علمته".

لكنه رفض التوسع في الإجابة، مضيفا "ليس لدي تفاصيل. وحتى لو كنت أملكها فلا أعتقد أنني أستطيع أن أكشفها لكم".

واعتبر حمزة بن لادن خليفة لوالده أسامة بن لادن، مؤسس تنظيم القاعدة المسؤول عن اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001. وكانت الولايات المتحدة ادرجته على القائمة السوداء للاشخاص المتهمين ب"الارهاب".

وعرضت واشنطن في شباط/فبراير مكافأة تصل الى مليون دولار مقابل أي معلومات تساعد في العثور عليه.

وحمزة هو الإبن الخامس عشر لأسامة بن لادن من زوجته الثالثة وقد سحبت منه الرياض جنسيته السعودية في آذار/مارس الماضي.

تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: