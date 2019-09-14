إيطاليا تسمح لسفينة الإنقاذ "أوشن فايكينغ" بإنزال 82 مهاجراً في ميناء لامبيدوسا

أفادت منظمة "إس أو إس المتوسط"، أن السلطات الإيطالية سمحت اليوم السبت لسفينة الإنقاذ "أوشن فايكينغ" بإنزال 82 مهاجراً في ميناء لامبيدوسا جنوب البلاد.

وفي تغريدة نشرتها عبر تويتر، أفادت المنظمة المشغلة للسفينة "أن "أوشن فايكينغ" تلقّت لتوّها أوامر من مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحري في روما للتوجه إلى لامبيدوسا".

بدوره، أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، أنه تم التوصل إلى "اتفاق خاص بين إيطاليا وفرنسا وألمانيا والبرتغال ولوكسمبورغ للسماح بإنزال ركّاب السفينة"، مشيراً بذلك إلى الاتفاق على توزيع المهاجرين بين الدول الخمس. وأضاف "علينا الآن الاتفاق على آلية أوروبية حقيقية مؤقتة".

وبقيت "أوشن فايكينغ" التي كانت في مهمتها الثانية تتنقل بين مالطا وإيطاليا على مدى نحو أسبوعين بحثاً عن ميناء لإنزال المهاجرين.

وأفادت منظمة أطباء بلا حدود، التي تشرف على السفينة إلى جانب "إس أو إس المتوسط"، أن المهاجرين هم 58 رجلاً وست نساء و18 طفلاً.

وأنقذت "أوشن فايكينغ" 356 مهاجراً في مهمتها الأولى.

وتسعى إيطاليا لوضع نظام آلي لتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في المتوسط بين الدول الأوروبية، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية مؤخراً.

وبإمكان اتفاق كهذا وضع حد للمفاوضات التي تجري في كل مرة بشأن الجهة التي ستستقبل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم أثناء قيامهم بالرحلة المحفوفة بالمخاطر من شمال إفريقيا، والتي علق خلالها طالبو اللجوء في البحر لفترات طويلة.

وأعطت فرنسا وألمانيا الضوء الأخضر للنظام الجديد الذي قد تنضم إليه كذلك كل من لوكسمبورغ ومالطا والبرتغال ورومانيا وإسبانيا، بحسب صحيفتي "ريبوبليكا" و"ستامبا" الإيطاليتين.

للمزيد على يورونيوز:

اتفاق جديد بين إيطاليا و الاتحاد الأوروبي يضع حداً للخلاف بخصوص المهاجرين الأفارقة

سالفيني يمنع رسو سفينتيْ إنقاذ مهاجرين في موانئ إيطاليا في 24 ساعة

بعد أن رفضتهم إيطاليا عشرات المهاجرين يصلون إلى مالطا بعد تدخل ألمانيا

تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: