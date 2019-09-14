قوات المشير خليفة حفتر تخسر ثلاثة عسكريين من بينهم قياديان في القوة التي تسعى للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وكانت مصادر في الوفاق قد أعلنت أن قياديين من قوات المشير قد لقيا مصرعهما في غارة بواسطة طائرة مسيّرة في ترهونة وهو ما أكدته تلك القوات لكنها ذكرت أن ثلاثة من عسكرييها البارزين قد قُتلا جنوب طرابلس. ونعت شعبة "الإعلام الحربي" عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك في وقت متأخر ليل الخميس، مقتل ثلاثة من العسكريين (عقيد ونقيب وجندي) جراء غارة جوية جنوب طرابلس.

ويعد الثلاثة قادة أبرز قوة عسكرية تعوّل عليها قوات حفتر في الهجوم لاستعادة طرابلس، وينحدرون من مدينة ترهونة الواقعة على مسافة 90 كلم جنوب شرق طرابلس إحدى أهم وأبرز قواعد حفتر إلى الغرب من مناطق سيطرته في شرق البلاد.

مطار معيتيقة مجددا..

على صعيد آخر، اتهمت قوات حكومة الوفاق الوطني القوات الموالية لحفتر باستهداف مطار معيتيقة الدولي في طرابلس والمغلق منذ أسبوعين.

وأوضحت ما يسمى بعملية "بركان الغضب" في تدوينة عبر حسابها في فيسبوك السبت بأنه "في محاولة يائسة منها لتعويض خسائرها، استهدفت مليشيات المجرم حفتر مطار معيتيقة بصواريخ غراد بعد استهدافه فجر اليوم بضربات جوية نفذها الطيران الإماراتي المسيَّر الداعم له".

ولا يزال مطار معيتيقة الدولي مغلقا منذ تعرضه للقصف الصاروخي في الأول من أيلول/سبتمبر الجاري، ما تسبب في جرح مدنيين وإصابة طائرة ركاب ومدرج المطار.

وسبق أن أُغلق المطار مرات عدة بسبب القصف الجوي لقوات حفتر التي تتّهم حكومة الوفاق باستخدامه "لأغراض عسكريّة" فضلاً عن اتهامات أخرى بإقلاع طائرات بدون طيّار تركيّة من مدرجه.

ويقع مطار معيتيقة الدولي داخل قاعدة جوّية تحمل الاسم نفسه ويُستخدم بديلاً لمطار طرابلس الدولي المتوقّف عن العمل منذ 2014.

إدانة أممية

وجدد الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة في مناسبات عديدة، إدانة الضربات المتكررة التي تستهدف مطار معيتيقة، مؤكدا أن استمرار استهدافه يرقى إلى "جريمة حرب".

وتسبّبت المعارك بين القوات الموالية لحكومة الوفاق وتلك الموالية للمشير حفتر والتي دخلت شهرها السادس بسقوط نحو 1093 قتيلاً وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما قارب عدد النازحين 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

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