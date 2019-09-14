هجمات الحوثيين على أرامكو لن تمر..

بعد ساعات على هجمات الحوثيين على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية قال محمد بن سلمان ولي عهد السعودية إن لبلاده القدرة والإرادة على الرد بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

تصريح بن سلمان جاء في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت قال فيه إن المملكة قادرة ولها الإرادة على الرد على العدوان الإرهابي على حد تعبيره.

وقد أكد البيت الأبيض خبر الاتصال وقال إن وترامب تحدث مع بن سلمان وعرض دعم واشنطن للسعودية في الدفاع عن نفسها.

وكان الحوثيون قد تبنوا هجوما بعشر طائرات مسيّرة على منشأتين استراتيجيتين تابعتين لشركة أرامكو العملاقة في محافظة البقيق شرق المملكة ما أدى لنشوب حريق تمكنت الجهات المختصة من إخماده. وقد استهدف الهجوم منشأة لتكرير ومعالجة النفط هي الأكبر في العالم وقال رويترز نقلا عن مصادر لم تسمّها إن إنتاج خمسة ملايين برميل يومي قد تأثر بفعل ذلك الهجوم أي ما يعادل نصف إنتاج الرياض اليومي من الذهب الأسود

وتقود السعودية منذ مارس آذار 2015 تحالفا عسكريا في اليمن ضد الحوثيين المدعومين من إيران في محاولة لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المقيم في الرياض إلى صنعاء التي يسيطر عليها أنصار عبد الملك الحوثي.