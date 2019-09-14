فيما لا تزال إسبانيا تواجه الأمطار الطوفانية التي ضربت جنوب شرق البلاد والتي تطلبت تدخل الجيش منذ أمس الجمعة في مدينة مورسيا، رصدت الكامير جهود إنقاذ نفذتها طائرة مروحية لانتشال متضررين من تلك الفيضانات.

وقد نقلت وسائل إعلام محلية أن أكثر من ألف شخص تم إجلاؤهم عن بيوتهم بعد أن حاصرتهم المياه التي أغرقت المنطقة حيث ارتفع منسوب نهر سيغورا الذي يجتاز مدينة مورسيا بسبب الأمطار الغزيرة.

وتبقى المنطقة في حالة تأهب قصوى بسبب حالة الطقس المتقلبة كما أصدرت الحكومة جملة تعليمات للسكان بما فيها ضرورة عدم إغلاق الأبواب والنوافذ في حال حصول عملية إخلاء للمنازل المتضررة.

كما تم إغلاق المدارس في منطقتيْ مورسيا وفالنسيا على ضوء التوقعات باستمرار هطول الأمطار وطلبت السلطات من السكان أن يلزموا بيوتهم في أكثر الأماكن تضررا من هذه الفيضانات التي شلّت حركة النقل البحري والبري عبر الطرقات والسكك الحديدية وكذلك الموانئ.