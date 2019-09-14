لماذا يدافع وزير الخارجية المجري عن جونسون ويصفه بالسياسي الممتاز؟

اعتبر وزير الخارجية المجري الجمعة أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "سياسي ممتاز"، لافتا الى ان الانتقادات التي يتلقاها على خلفية تصلبه في ملف بريكست، "غير مبررة في غالبيتها".

وصرح بيتر زيجارتو لقناة تلفزيونية محلية بأن جونسون "سياسي ممتاز يعرف ماذا يريد ويعمل على تنفيذ إرادة الشعب".

وزير الخاريجة المجري بيتر زيجارتو رويترز

وعلى غرار رئيس الوزراء البريطاني، يعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان نفسه مدافعا عن السيادة الوطنية ضد المنظومة الاوروبية.

ويختلف الزعيم المجري القومي مع الاتحاد الاوروبي خصوصا حول قضايا الهجرة ودولة القانون، ما دفع المشككين في اوروبا الى الوقوف بجانبه وبينهم زعيم حزب بريكست نايجل فاراج.

لكن الاقتصاد المجري لا يزال مرتبطا الى حد بعيد ببقية الاتحاد الاوروبي، ولم يسبق أن اعلن اوربان نيته الخروج من الاتحاد.

واكد زيجارتو أن بلاده تأسف لقرار المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد، لانه يشكل "خسارة سياسية واقتصادية واستراتيجية وامنية خطيرة"، لكنه دعا الى احترام النتيجة معتبرا أن "غالبية" الانتقادات التي تطاول جونسون "غير مبررة" و"ينبغي عدم توجيه أدنى انتقاد الى سياسي لتنفيذه إرادة الشعب".

وختم أن "أي طرف يناهض التيار السائد اليوم هو موضع ضغوط إعلامية دولية شديدة".