بعد عدة مسيرات سلمية ليلية في هونغ كونغ، وقعت اليوم السبت اشتباكات عنيفة بين مئات المتظاهرين الموالين للحكومة من جهة ومحتجين مناهضين للحكومة من جهة أخرى، في مركز تجاري في المقاطعة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي منذ عودتها إلى بكين بعد 150 عاما من حكم التاج البريطاني.

ورفع المؤيدون للحكومة في هونغ كونغ العلم الصيني ورددوا النشيد الوطني مرات عدة، وفي هذه الأثناء توافدت الجماعات المعارضة إلى المكان ووقعت الاشتباكات، واتجهت الشرطة على الفور إلى المكان لنزع فتيل الإشكال.

وتعيش هونغ كونغ على وقع مظاهرات يومية دخلت شهرها الرابع حيث نزل المحتجون إلى الشوارع منذ حزيران /يونيو الماضي تنديدا بمشروع قانون تسليم المتهمين إلى السلطات المركزية ورغم تراجع الحكومة عن المشروع فإن جذوة الاحتحجاجات لا تزال مستعرة وتتخللها أعمال عنف بين الفينة والأخرى.