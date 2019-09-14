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المملكة المتحدة

شاهد: "الجلد تجارة قذرة".. شعار محتجين في لندن دفاعا عن البيئة

 محادثة
بقلم:  Sami Fradi 
شاهد: "الجلد تجارة قذرة".. شعار محتجين في لندن دفاعا عن البيئة
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سكب عدد من المحتجين على رؤوسم سائلا لزجا أسود اللون، احتجاجا على استعمال جلود الحيوانات، ورفعوا لافتة كتب عليها: "الجلود، تجارة قذرة"، ونظم الاحتجاج تزامنا مع انطلاق أسبوع الموضة في لندن.

تسعة أعضاء في جمعية "بيتا" للرفق بالحيوان سكبوا على رؤوسهم المادة اللزجة، للتحذير مما يسمونه التبذير الخطير الناجم عن تصنيع الجلود. وفي وقت يزداد فيه الوعي بالمخاطر التي تهدد البيئة، أضحت علامات الأزياء الكبيرة العالمية مدفوعة إلى الحد من التبذير بما يضمن حماية بيئة مستدامة.

ويعتبر أسبوع لندن للأزياء المرحلة الثانية من موسم عروض لشهر كامل، يمتد إلى نيويورك وميلانو وباريس.

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