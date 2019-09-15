شاهد: الصينيون يحتفلون بمهرجان منتصف الخريف

نُظّمت في أنحاء من الصين أنشطة عدة، احتفالا بمهرجان منتصف الخريف. ففي قرية نانلينغ من مدينة غانزهو بمحافظة جيانغشي، جرى تقديم عرض رقصة تنين النار التقليدية والتي تعود لآلاف السنين، في مناسبة تكتسي أهمية كبيرة إذ أنها فرصة لالتقاء العائلات الصينية.

ويجوب التنين شوارع القرية اعتقادا من الأهالي أنه يطرد الأرواح الشريرة ويجلب حسن الطالع. وإضافة إلى العروض الفلكلورية يتم كذلك تذوق أطباق من الطعام. ويتيح المهرجان للسكان المحليين أيضا فرصة للاحتفال بالحصاد والتعبير عن الشكر. ويجري الاحتفال بمهرجان نصف الخريف في 15 من الشهر الثامن من التقويم القمري الصيني.