أطلقت شرطة هونغ كونغ القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين احتشدوا أمام مقر قيادة الجيش الصيني في المقاطعة التي عادت عام 1997 إلى سيطرة إلى بكين بعد قرن ونصف من حكم التاج البريطاني.

هذا وتجمع المتظاهرون اليوم الأحد 15 سبتمبر/أيلول في منطقة التسوق المزدحمة في خليج كوزواي في هونغ كونغ، في تحدّ لحظر الشرطة للتجمع الذي نظمته الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، رافعين الأعلام الأمريكية والبريطانية.

وطالب المحتجون لندن التدخل لضمان احترام بكين للإعلان الصيني البريطاني المشترك الموقع في العام 1984، خلال اعتصام نظموه أمام القنصلية البريطانية. وعلت الصرخات من قبل المتظاهرين والهتافات التي تطالب بريطانيا، القوة الاستعمارية السابقة "إنقاذ هونغ كونغ".

وتحسبا لمزيد من المواجهات، أغلقت المحال التجارية أبوابها. كما تسببت الاحتجاجات بتعطيل حركة المرور في المدينة.

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