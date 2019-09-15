توفيت اليوم الأحد السيدة شاذلية فرحات السبسي أرملة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي عن عمر ناهز 83 عاما، في اليوم الذي بدأ فيه التونسيون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وكتب نجلها حافظ قائد السبسي على صفحته الرسمية عبر موقع فيسبوك "انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شدلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي".

الله اكبر الله اكبر الله اكبر أن لله وان اليه راجعون... انتقلت إلى جواري ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة... Publiée par Hafedh Caid sur Samedi 14 septembre 2019

وللسبسي أربعة أبناء هم بنتان وولدان من بينهم حافظ الذي تولى إدارة حزب "نداء تونس"، ودخل في صراعات سياسية محتدمة مع رئيس الحكومة والمرشح للرئاسية يوسف الشاهد.

وفي تصريح نادر لها لمجلة "ليديرز" الخاصة في العام 2014، قالت شاذلية، السيدة التي كانت توصف بالأنيقة والكتومة، إنها كانت "تتناقش مع الباجي في كل شيء، وكان يطلب رأيي".

وتوفي السبسي يوم 25 يوليو/تموز الفائت عن عمر 92 عاما تزامنا مع احتفال البلاد بعيد الجمهورية ودفعت وفاته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية.

وينص الدستور التونسي، على أن تنظم الانتخابات الرئاسية في حال وفاة الرئيس خلال تسعين يوما.

وفتحت اليوم الأحد صناديق الاقتراع في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي، بمشاركة نحو سبعة ملايين ناخب لاختيار رئيس جديد، في استحقاق يشهد منافسة غير مسبوقة.

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