قالت وزارة الدفاع التركية إن تسليم بطارية ثانية لمنظومة الصواريخ الدفاعية الروسية أس 400 قد اكتملت هذا اليوم السبت، مضيفة أن الأنظمة ستفعل ابتداء من شهر نيسان ابريل 2020، بعد تدريب الطاقم الذي سيستخدمها.

وكانت واشنطن اختلفت مع أنقرة وحاولت الاعتراض على شراء تركيا للمنظومة، بادعاء أنها لا تتوافق مع دفاعات منظمة حلف شمال الأطلسي وتمثل تهديدا للمقاتلة الأمريكية الصنع من شركة لوكهيد مارتن أف-35.

وكانت أجزاء أولى للمنظومة تلقتها أنقرة في تموز يوليو الماضي، رغم تحذيرات الولايات المتحدة من أنها ستفرض عقوبات على أنقرة إذا هي أتمت الصفقة. كما أن الولايات المتحدة أقصت تركيا من برنامج أف-35، ولكن أنقرة تجاهلت إلى حد كبير التحذيرات.

وخلال مقابلة أجرتها شبكة سي أن أن الأمريكية قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إنه سيتم تفعيل منظومة صواريخ أس400 رغم التحذيرات المتكررة للولايات المتحدة. وأوضح أوغلو أن مسؤولين أمريكيين طالبوا تركيا بعدم تفعيل المنظمة وقالوا إنه يمكن تسوية الأمر، فكان رد تركيا أنها لم تشتر الأنظمة لأمور ترقيعية، وأضاف أوغلو أن بلاده منفتحة على شراء أنظمة صواريخ باتريوت الأمريكية أيضا.

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