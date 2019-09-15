ندّد سعوديون في الرياض بالهجمات التي استهدفت السبت منشأتي نفط لشركة أرامكو العملاقة.

وردا على احتمال ضلوع طهران في العملية، قال أحد هؤلاء وهو المواطن أحمد العنزي إن الهجوم لم يستهدف المملكة فقط بل هو هجوم على العالم بأسره وفق تعبيره.

وفي رد فعل آخر، قال المواطن عبد المحسن البسام: "إنهم بمهاجمتهم السعودية، كما لو أنهم يهاجمون الولايات المتحدة أو أوروبا ولكن بطريقة غير مباشرة. وأضاف: لنفرض أن إيران هي من يقف ورء الهجمات، هي بذلك لا تستهدف فقط السعودية. إنهم يبعثون برسالة لأمريكا مفادها أننا نستطيع توجيه ضربة لك في أي مكان. هم يقولون لأوروبا إننا نؤثر على أسعار النفط. أنتم تحرموننا من ريع نفطنا ونحن إذاً ننتقم لذلك".

هذا وكانت إيران قد رفضت الاتهامات الأمريكية لها بالوقوف وراء الهجمات التي تهدّد على إمدادات النفط العالمية وحذر الحرس الثوري واشنطن من أن قواعد أمريكا وحاملات طائراتها هي في مرمى الصواريخ الإيرانية في رقعة يصل مداها إلى 2000 كلم.

وكانت شركة أرامكو قد أفادت بأن الهجوم قد خفّض الإنتاج بنسبة 5.7 ملايين برميل يوميا في وقت تحاول فيه الشركة العملاقة طرح أسهمها للاكتتاب العام في أكبر عملية لبيع الأسهم في العالم.

هذا وكان الحوثيون المدعومون من إيران قد أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجمات التي تمت بواسطة عشر طائرات مسيرة أثّرت على نصف إنتاج السعودية من النفط وهو ما يعادل 5% من الإمدادات العالمية.