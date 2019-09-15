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العالم

مستشارة ترامب لا تستبعد توجيه واشنطن ضربات ضد مصالح إيران ردا على هجمات أرامكو السعودية

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بقلم:  Euronews 
مستشارة ترامب لا تستبعد توجيه واشنطن ضربات ضد مصالح إيران ردا على هجمات أرامكو السعودية
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في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية قالت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي إن واشنطن قد لا تستبعد تنفيذ ضربات انتقامية ضد مصالح إيران النفطية لحماية المصالح الأمريكية وذلك ردا على الهجمات التي استهدفت أرامكو السعودية السبت.

في الوقت نفسه، قالت كونواي إنها لا تستبعد أيضا إمكانية حدوث لقاء بين الرئيسي دونالد ترامب ونظيره الإيراني على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة معترفة بأن الهجمات "لا تساعد" على ذلك. خصوصا بعد تشكيك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في قدرة الحوثيين على توجيه الضربة متهما طهران بأنها وراء ما حدث في البقيق وخريص.

كما أضافت المسؤولة الأمريكية أن وزارة الطاقة في إدارة ترامب مستعدة لاستعمال المخزون النفطي الأمركي إثر الهجمات على أرامكو إذا دعت الحاجة لاستقرار الإمداد النفطي العالمي.

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