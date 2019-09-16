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تركيا

بوتين يقترح على السعودية شراء منظومة دفاع جوي روسية بعد "هجمات أرامكو"

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بقلم:  يورونيوز 
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، متحدثاً خلال المؤتمر النهائي الذي جمعه بروحاني وإردوغان اليوم
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، متحدثاً خلال المؤتمر النهائي الذي جمعه بروحاني وإردوغان اليوم -
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REUTERS/Shamil Zhumatov
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اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الإثنين، على المملكة العربية السعودية، شراء منظومة صواريخ دفاعية من موسكو، بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين السبت الفائت.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه التركي، رجب طيب إردوغان، والإيراني، حسن روحاني، في أنقرة "نحن مستعدون لمساعدة السعودية لتمكينها من حماية أراضيها".

والتقى الزعماء الثلاثة في أنقرة التركية اليوم وناقشوا مواضيع عدّة أبرزها الحرب في سوريا.

وتابع "يمكنها القيام بذلك على غرار إيران عبر شرائها منظومة الصواريخ الروسية إس-300، وعلى غرار تركيا عبر شرائها منظومة الصواريخ الروسية إس-400".

وبدا وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، كما يظهر في الفيديو أعلاه، مبتسماً خلال استماعه للرئيس الروسي.

أسوشييتد برس
وزير الخارجية الإيرانية مستمعاً لكلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتينأسوشييتد برس

وسارع الحوثيون إلى تبني هذه الهجمات التي أصابت منشأتين نفطيتين في شرق السعودية، في حين وجّهت واشنطن أصابع الاتهام الى إيران.

وكان الكرملين حذر سابقاً من من التسرع في ردة الفعل على الهجمات.

المصادر الإضافية • أ ف ب