اتهام وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز بالفساد وغسيل الأموال

أفادت السلطات البلجيكية أن المرشح البلجيكي لمفوضية العدل الأوروبية المقبل، وزير الخارجية ديدييه رايندرز، يواجه تحقيقاً أولياً عقب اتهامات وجهت إليه بغسيل الأموال في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكان مكتب المدعي العام في بروكسل قد صرّح مساء السبت أن الاتهامات جاءت على لسان عضو سابق في أجهزة المخابرات البلجيكية رافضاً إعطاء أية تفاصيل حول الموضوع.

الاتهامات تم تأكيدها من قبل صحيفتي ليكو L'Echo ودا تايد De Tijd البلجيكيتين اللتان نشرتا تقارير عن التحقيقات الأولية يوم السبت.

التحقيق الذي لا يزال في مراحله الأولى يأتي في الوقت الذي يناقش فيه رايندرز مدى أهليته لتولي منصب مفوض العدالة بالاتحاد الأوروبي ، الذي من المفترض أن يكون المسؤول عن ضمان سيادة القانون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

و حتى الآن لم يرد أي تعلقي على الخير من قبل ريندرز.

يذكر أن جلسات الاستماع في البرلمان الأوروبي حول مدى ملاءمة المجموعة القادمة من المفوضين تبدأ في 30أيلول/ سبتمبر، حيث تسعى رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورسولا فون دير لين إلى تفويض مرشحيّن أقوياء يساندونها في مواجهة عدد من التحديات التي يواجهها التكتل الأوروبي بما في ذلك تغير المناخ، وتحسين العلاقات مع واشنطن والصين الأكثر حزماً.

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