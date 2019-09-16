شاهد: التاكسي الطائر "فولوكوبتر" يحلق للمرة الأولى في سماء مدينة أوروبية

حلّق "التاكسي الطائر" يوم السبت لمدة أربعة دقائق أمام متحف "مرسيدس بنز" للسيارات بمدينة شتوتغارت الألمانية. وانطلقت الطائرة التي تسير بالطاقة الكهربائية في رحلة قصيرة ودون ركّاب وبقيادة طيّار كان يُسيّر المركبة من الأرض. وتُعدّ الرحلة جزءا من مشروع بحثي يهدف لمعرفة تقبّل المجمهور ل "سيارات الأجرة الطائرة". وكانت

وشاركت شركة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات، ولها حصة في الشركة الصينية "جيلي" الشركة التي وافقت على الاستثمار في شركة مقرها مدينة بروخسال وهي التي تقوم بتسيير "التاكسي الطائر" أو"الفولوكوبتر".

ومن المرتقب أن تصبح طائرات "فولوكوبتر" قادرة على الطيران بمفردها، في المستقبل ولمدة زمنية أطول.

هذا ولم تحصل الشركة بعد على تصريح بتسويق هذا الاختراع لكن يتوقع فلوريان رويتر الرئيس التنفيذي لشركة "فولوكوبتر"، أن يتحقق هذا الأمر ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام.

وذكرت صحيفة بلومبيرغ الاقتصادية، أن هذه الطائرات سيتم استخدامها في خدمة التاكسي في آسيا.

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