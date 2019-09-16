إيران لا تخطط لعقد لقاء بين روحاني وترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي الاثنين أن بلاده لا تخطط لترتيب لقاء بين الرئيس حسن روحاني ونظيره الأميركي دونالد ترامب على هامش الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال موسوي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني "لم نخطط لاجتماع من هذا النوع ولا أعتقد أن أمراً كهذا قد يحدث في نيويورك".

وأعلن البيت الأبيض الأحد أن ترامب قد يلتقي روحاني على هامش اجتماع نيويورك الأسبوع القادم، رغم اتهام الولايات المتحدة لإيران بأنها وراء الهجمات بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية.

وأضاف موسوي "كما قلنا من قبل، إذا عاد الأميركيون إلى الاتفاق النووي وتخلوا عن إرهابهم الاقتصادي، فيمكنهم العودة إلى اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي وإبداء رأيهم".

وكان موسوي يتحدث عن لجنة تمّ تشكيلها في إطار اتفاق 2015 الذي تعهّدت إيران بموجبه الحدّ من برنامجها النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات عنها.

وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ أن سحب ترامب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق في أيار/مايو 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

وتبذل القوى الأوروبية جهوداً لانقاذ الاتفاق النووي وتخفيف تصعيد الوضع. ويقود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه الجهود واقترح عقد لقاء بين روحاني وترامب لنزع فتيل الأزمة.

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