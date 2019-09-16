نائب كويتية تدعو لفرض رسوم على الهواء الذي يتنفسه الأجانب في الكويت

في تصريح لصحيفة "الراي"، دعت النائب الكويتية صفاء الهاشم دولة بلادها إلى فرض رسوم جمركية على العديد من الخدمات التي تقدم للوافدين إلى دولة الكويت، مثل الطرقات وغيرها، ولم تكتف بهذا القدر فحسب بل استرسلت مطالبة بـ"فرض رسوم حتى على الهواء الذي يتنفسونه" على حد تعبيرها.

وطالبت الهاشم تطبيق الحكومة الكويتية للاقتراح الذي وافقت عليه سابقا، وقالت إنه "آن الأوان لتطبيقه"، في إشارة إلى اقتراح فرض رسوم على الوافدين الذين يستخدمون الطرق، وشددت على ضرورة استيفاء رسوم على التحويلات أيضا، وتابعت أنه على "الحكومة أن تجعلهم يدفعون على الهواء الذي يتنفسونه في الكويت"، مما أثار موجة من الغضب في البلاد.

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