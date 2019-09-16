العثور على مغني الروك الشهير ريك أوكاسك ميتا على سريره في نيويورك

تم العثور على ريك أوكاسك، المغني الأمريكي الرئيسي لفرقة "ذا كارز" لموسيقى الروك، متوفيا داخل شقته يوم أمس الأحد، عن عمر ناهز 75 عاما، بحسب بيان صادر عن الشرطة في ولاية نيويورك الأمريكية.

وأعلنت الشرطة في بيانها أنه تم العثور على مغني الروك الشهير ميتا في سريره، وأن سبب الوفاة لا يزال غير مؤكد، إلا أن الشرطة لا تشتبه بوجود أي شبهة جنائية.

وتشكلت الفرقة في ولاية بوسطن في منتصف سبعينيات القرن الماضي من قِبل أوكاسك وصديق له في الفرقة وهو بنجامين أور، بعد أن التحقوا بالمدرسة الثانوية.

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