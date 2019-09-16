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الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: "يبدو" أن إيران تقف وراء الهجوم على المملكة العربية السعودية

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بقلم:  يورونيوز 
ترامب مجيباً على أسئلة الصحافيين في المكتب البيضاوي خلال لقاء
ترامب مجيباً على أسئلة الصحافيين في المكتب البيضاوي خلال لقاء -
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REUTERS/Leah Millis/File Photo
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قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه يبدو أن إيران تقف وراء الهجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب).

وأضاف ترامب أن واشنطن تريد التحقق "بشكل كامل" من هوية منفذ الهجوم.

وكان وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، قد وجّه أصابع الاتهام إلى إيران بتنفيذ الهجوم سابقاً، بعدما نشرت الحكومة الأميركية صوراً لأقمار صناعية تظهر الضرر الذي لحق بالمنشأتين التابعتين لأرامكو.

وتنفي طهران علاقتها بالهجوم.

وكان وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أعلن في وقت سابق من اليوم، الإثنين، أن الولايات المتحدة "ستدافع عن النظام الدولي" الذي "تقوضه ايران" بعد "الهجوم غير المسبوق" على المنشآت النفطية في السعودية.

وكتب على تويتر أنه حضر اجتماعا في البيت الأبيض قبل قليل لتقييم الاوضاع مع الرئيس دونالد ترامب الذي صرح الأحد انه "مستعد للرد" على المسؤولين عن الهجمات.