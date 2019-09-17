وسم "كفاية بقى يا سيسي" يتجاوز عتبة المليون تغريدة في 24 ساعة

ما تزال أصداء فيديوهات المقاول والممثل المصري محمد علي تتفاعل في مصر والوطن العربي، رجل الأعمال الشاب الذي استخدم وسائل التواصل الاجتماعي منصة لنشر فيديوهات يوجه من خلالها انتقادات واسعة للنظام المصري ولاقت اهتماماً واسعاً جداً.

فبعد حديث علي عن مشاركته بإنشاء قصور رئاسية في مصر بتكلفة باهظة ورد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علىه في مؤتمر الشباب باعترافه ببناء قصور رئاسية "باسم مصر" واستمراره ببناء القصور في إطار بناء دولة جديدة حسب تعبيره، ونفيه اتهامات الفساد التي وجّهها علي إليه وإلى الجيش مؤكداً أنه "شريف وأمين ومخلص"، تشهد البلاد حالة من التذمر والغضب بين قطاع من الشعب أثقلته الأعباء الاقتصادية.

هذا التململ والغضب تمثل بتجاوب كبير مع حملة أطلقها ودعا لها المقاول الشاب مساء الإثنين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ففي أحدث تسجيلاته، أطل محمد علي ليرد على ما جاء في مؤتمر الشباب وكلام الرئيس السيسي ويدعو الشعب إلى ثورة جديدة، مطالباً بتدشين وسم على تويتر يقول: "كفاية بقى يا سيسي".

المفاجأة كانت أن هذا الوسم حقق تفاعلاً كبيراً وتصدر بالفعل وتجاوز المليون تغريدة في 24 ساعة.

وكان علي قد قال بأنه سيدعو الناس للتظاهر في مناطق معينة يوم الجمعة بحال تجاوز الوسم عتبة 30 مليون تغريدة حتى يوم الخميس المقبل.

وتفاعل مئات الآلاف مع هذا الوسم بمن فيهم بعض الشخصيات المعروفة في المجال الفني والإعلامي والحقوقي.

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