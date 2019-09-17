شاهد: مؤسسة بيئية تنتشل أكثر من 100 دراجة كهربائية من قعر نهر في فرنسا

تمكنت مؤسسة "أوديسو 3.1" الفرنسية التي تعنى بأبحاث البيئة من انتشال 109 دراجات كهربائية صغيرة eScooter من نهري الرون والسون في مدينة ليون.

المؤسسة قالت في حسابها على تويتر إنها لم تجد أي أثر لتسرب من بطاريات الدراجات الكهربائية في الماء أو أي تلوث ناتج عنها.

وتحمل المؤسسة مشكلة رمي الدراجات على الشركات المؤجرة لوسائط النقل الجديدة هذه، لا للمستخدمين. وتقول إن على الشركات المعنية إلزام المستأجرين بقيمة مالية أو وديعة يستردونها عند إعادة كل دراجة.

وتعد مدينة ليون الفرنسية من المدن التي لاقت إقبالا كبيرا على استعمال دراجات سكوتر الكهربائية والتي توفرها عدة شركات في المدينة، بحيث يمكنهم طلبها ودفع تكلفة استخدامها عن طريق تطبيق على الهواتف الذكية.

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