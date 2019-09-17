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العالم

اشتباك جنود روس مع قارب صيد كوري شمالي في بحر اليابان

 محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
قطعة بحرية تابعة لخفر السواحل الياباني تمخر بإحدى الجزر المتنازع عليها في شرق بحر الصين
قطعة بحرية تابعة لخفر السواحل الياباني تمخر بإحدى الجزر المتنازع عليها في شرق بحر الصين -
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رويترز
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أعلنت موسكو إصابة ثلاثة جنود من قوات خفر السواحل الروسية الثلاثاء في اشتباك مع مركب صيد من كوريا الشمالية في بحر اليابان.

وأبلغ جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وكالة أنباء انترفاكس الروسية أنّ قوات خفر السواحل رصدت مركبي صيد كوريين شماليين، نفّذ أحدهما "هجوما مسلحا" على القوات الروسية.

وكان المركب الذي شنّ الهجوم يحمل أكثر من 45 شخصا على متنه وأسفر الاشتباك عن إصابة ثلاثة من عناصر خفر السواحل الروس "بدرجات إصابة مختلفة". واحتجزت القوات الروسية المركب بالإضافة لمركب صيد آخر على متنه 21 شخصا.

وتقوم قوات خفر السواحل الروسية باستمرار باعتقال صيادين من كوريا الشمالية يستخدم العديد منهم قوارب بدائية وخشبية غير قانونية. وتصدر أحكام بالسجن على بعضهم لاحقا.

وهناك خلافات حول حقوق الصيد في بحر اليابان حيث تطل روسيا واليابان والكوريتين عليه.

وفي تموز/يوليو الماضي، أفرجت بيونغ يانغ عن مركب صيد روسي طاقمه مكون من 15 روسيا وكوريين جنوبيين بعد انتهاكهم قواعد الدخول للمياه الإقليمية لكوريا الشمالية

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