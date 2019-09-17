رسمياً: سعيّد والقروي إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم، الثلاثاء، رسمياً، وصول المرشحين قيس سعيّد، ونبيل القروي، إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

بحسب الهيئة، حاز سعيّد، الذي حقق الزلزال الانتخابي، على نسبة 18.4 بالمئة من أصوات المقترعين، فيما جمع نبيل القروي المحتجز 15.58 بالمئة من الأصوات.

ونبيل القروي مسجون منذ نحو 25 يوماً بتهم تبييض أموال وكانت محكمة تونسية قد رفضت الإفراج عنه في بداية أيلول/سبتمبر الفائت، ما يطرح استفهاماً حول مستقبل الانتخابات.

وجاء عبد الفتاح مورو، السياسي الذي يوصف بالإسلامي المعتدل والذي ترشح عن حزب النهضة الإسلامي في المركز الثالث من بين 26 مرشحاً، وحصد 12.9 بالمئة من أصوات المقترعين.