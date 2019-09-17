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العالم

رسمياً: سعيّد والقروي إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية

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بقلم:  Euronews 
أعضاء من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس خلال إعلان النتائج الرسمية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية
أعضاء من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس خلال إعلان النتائج الرسمية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية -
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REUTERS/Zoubeir Souissi
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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم، الثلاثاء، رسمياً، وصول المرشحين قيس سعيّد، ونبيل القروي، إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

بحسب الهيئة، حاز سعيّد، الذي حقق الزلزال الانتخابي، على نسبة 18.4 بالمئة من أصوات المقترعين، فيما جمع نبيل القروي المحتجز 15.58 بالمئة من الأصوات.

ونبيل القروي مسجون منذ نحو 25 يوماً بتهم تبييض أموال وكانت محكمة تونسية قد رفضت الإفراج عنه في بداية أيلول/سبتمبر الفائت، ما يطرح استفهاماً حول مستقبل الانتخابات.

الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2019 🇹🇳🗳 #TnElec2019

Publiée par Instance Supérieure Indépendante pour les Élections - ISIE sur Mardi 17 septembre 2019

وجاء عبد الفتاح مورو، السياسي الذي يوصف بالإسلامي المعتدل والذي ترشح عن حزب النهضة الإسلامي في المركز الثالث من بين 26 مرشحاً، وحصد 12.9 بالمئة من أصوات المقترعين.