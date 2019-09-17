شاهد: ناجية من السرطان تعبر القنال الإنجليزي 4 مرات دون توقف فمن تكون؟

تمكنت السبّاحة الأمريكية و الناجية من مرض السرطان سارة توماس من عبور القنال الإنجليزي سباحةّ 4 مرات ذهاباً و إياباً دون توقف خلال مدة بلغت 54 ساعة و عشرة دقائق قاطعةً بذلك 130 ميلاً.

سارة، سبّاحة الألترا مارثون للسباحة في المياه المفتوحة و البالغة من العمر 37 عاماً والتي أنهت علاجها الكيماوي منذ سنة، بدأت هذا التحدي صباح يوم الأحد لتنهيه يوم الثلاثاء على الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش. وقررت القيام بهذه الخطوة لتلهم على حسب قولها كل الناجين من هذا المرض و لتكون بذلك أول شخص يعبر القنال الإنجليزي سباحةً 4 مرات.

وبعد وصولها إلى الشاطئ قالت سارة في أول تصريح لها: "لا أصدق أنني فعلتها! أشعر أن جسمي مخدر بالكامل أنا متعبة و أحتاج لأنام الآن." ولكنها تستدرك: " كان هناك جموع من الناس بانتظاري على الشاطئ لتهنئتي كان هذا لطيفاً للغاية."

أما عن حالتها الصحية و كيفية تمكنها من السباحة المتواصلة لهذه المدة الطويلة دون طعام أو نوم فتقول والدتها بيكي باكستر: "كانت تعاني من آلام في المعدة خلال هذه الرحلة". وتضيف: "اعتمدت في غذائها على شراب بروتين ممزوج بالكفايين ليساعدها على مقاومة الشعور بالنعاس". و تتابع:" كان هذا الطعام مربوط بحبل نرميه لها كل 30 دقيقة."

ليست مرتها الأولى بعبور القنال.

وكانت سارة قد أتمت علاجها الكيمائي من سرطان الثدي العام الماضي و تقول أن حبها لرياضة السباحة هو ما ساعدها على المقاومة. وأنهت سارة مشاركها في مسابقة ألترا مارثون للسباحة في المياه المفتوحة عام 2007 و عبرت القنال للمرة الأولى عام 2012 و عبرتها مجدداً عام 2016. لتحقق رقماً قياسياً بعبورها 4 مرات هذه المرة.

وتضيف:" هذه الرحلة تطلبت مني مجهوداً بدنياً عالياً، كنت سأستسلم عدة مرات لكن فريقي الذي كان بجانبي قدم لي الدعم و شجعني لأتابع الرحلة حتى النهاية."

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