المنشاطات تحرم مصر من المشاركة ببطولة العالم لرفع الأثقال

أوقف الاتحاد الدولي لرفع الاثقال المنتخب المصري عن المشاركة في بطولة العالم التي تنطلق الأربعاء في تايلاند بسبب قضايا منشطات.

وأشار الاتحاد الدولي في بيان حصلت "فرانس برس" على نسخة منه ان الاتحاد المصري أوقف لسنتين بدءا من 12 أيلول/سبتمبر الجاري و"يملك مهلة 21 يوما للاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس)".

واتخذت لجنة مستقلة قرار توقيف الاتحاد المصري بحسب الاتحاد الدولي الذي أشار الى أنه "لن يعلق على القضية" في الوقت الراهن.

ويأتي هذا الايقاف على خلفية سبعة اختبارات ايجابية لرباعين ناشئين في عام 2016.

وشرح شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية في تصريحات صحافية ملابسات الواقعة، حيث ذكر أنها تعود إلى معسكر أقيم في محافظة الفيوم، مؤكدا أن العينات كانت إيجابية لسبعة رباعين ورباعات.

ويتعرض كل اتحاد يواجه رباعوه ثلاثة اختبارات ايجابية أو أكثر في غضون عام واحد، للايقاف لمدة سنتين.

ولن يشارك بالتالي أي رباع أو رباعة مصرية في بطولة العالم التي تنطلق الأربعاء في باتايا (تايلاند)، وتستمر حتى 27 الجاري.

إبعاد عن الألعاب الاولومبية في طوكيو؟

ونظريا يمكن ايضا إبعاد مصر عن الالعاب الاولمبية المقررة في طوكيو عام 2020 بحال تأكيد الايقاف من قبل محكمة التحكيم الرياضية.

وسيكون هذا الإبعاد الأولمبي ضربة قوية لمصر التي تعول كثيرا على رفع الاثقال، إذ أحرزت 14 ميدالية بينها 5 ذهبيات من أصل 32 في مجموع مشاركاتها الـ22 في الألعاب الأولمبية الصيفية.

ونالت مصر برونزيتين في أولمبياد ريو 2016 عبر بطل العالم محمد ايهاب (وزن 77 كلغ)، وسارة سمير (وزن 69 كلغ).

وقال إيهاب في تصريح صحافي "فوجئنا باستبعاد مصر من بطولة العالم.. اذا لم نلحق ببطولة العالم هناك أمل بالمشاركة في طوكيو".

وأوقف الاتحاد الدولي في السنوات الماضية دولا عدة بسبب المنشطات على غرار الصين، روسيا، كازاخستان، أرمينيا، آذربيجان، بلغاريا، تركيا وغيرها من الدول الوازنة في عالم رفع الاثقال.

ونالت الاثقال المصرية شرف منح "الفراعنة" ميداليتهم الأولى في الالعاب الاولمبية وكانت ذهبية عبر محمد نصير في الوزن الخفيف الثقيل في نسخة امستردام 1928. وبرزت في أولمبياد برلين عام 1936 باحرازها 5 ميداليات بينها ذهبيتان لانور مصباح (الوزن الخفيف) وخضر التوني (وزن المتوسط)، وثلاث برونزيات لصالح سليمان وابراهيم شمس وابراهيم واصف، ثم رفعت الى غلتها الى 9 ميداليات في اولمبياد لندن 1948 عندما نال محمود فياض وابراهيم شمس ذهبيتين وعطية حمودة فضية.

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