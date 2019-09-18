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مصر

مقتل 9 "عناصر ارهابية" أثناء اشتباكات مع قوات الأمن المصرية في القاهرة

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
مقتل 9 "عناصر ارهابية" أثناء اشتباكات مع قوات الأمن المصرية في القاهرة
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان الاربعاء مقتل 9 من "العناصر الارهابية" في شرق وجنوب القاهرة، بعد تبادل النيران بينهم وبين قوات الأمن التي داهمت وكرين بمدينتى العبور و15مايو وفق البيان. وأوضح البيان أن من بين القتلى "قيادي حركة لواء الثورة محمود غريب قاسم".

وحركة لواء الثورة هي إحدى المجموعات المسلحة التي ظهرت في مصر عام 2016، وتستهدف قوات الأمن من خلال شن هجمات دامية ضدها وخصوصا ضباط الشرطة.

وتشن السلطات منذ شباط/فبراير 2018، عملية واسعة النطاق "لمكافحة الإرهاب"، في شتى انحاء البلاد خصوصا في شمال سيناء، وهي المنطقة التي شهدت نشاطا مكثفا من مجموعات متطرفة ومسلحة على مدار السنوات الست الماضية، بعد إطاحة الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في عام 2013.

ويعلن الجيش المصري باستمرار مقتل "عناصر تكفيرية" خلال عملياته، حتى وصلت حصيلة قتلى الجهاديين إلى أكثر من 650، وفي المقابل قُتل نحو خمسين عسكرياً مصرياً منذ شباط/فبراير 2018، بحسب الأرقام الرسمية.

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