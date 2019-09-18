مقتل ما لا يقل عن 27 طفلا في حريق بمدرسة قرآنية في ليبيريا

ذكر مكتب رئاسة ليبيريا الأربعاء أن27 تلميذاً على الأقل ومعلمين اثنين قتلوا في حريق في مدرسة قرآنية بالقرب من مونروفيا عاصمة ليبيريا.

وأبلغت أجهزة الشرطة و الطوارئ الرئيس جورج وياه أن 27 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، بحسب ما أفاد المتحدث سولو كيلغبيه لوكالة فرانس برس.

وقال موسى كارتر المتحدث باسم الشرطة "كان الاطفال يتعلمون القرآن عندما اندلع الحريق." وأضاف أن الحريق نجم عن مشكلة كهربائية بينما لا تزال التحقيقات جارية. هذا وقد تم نقل ناجين إلى المستشفى. لذلك لا يزال عدد الضحايا النهائي غير دقيق.

من جهته علق الرئيس جورج وياه على الحادثة بتغريدة، مؤكداً أن الحريق اندلع في وقت متأخر يوم الثلاثاء في ضواحي العاصمة مونروفيا.

وقال وياه: "صلواتي لعائلات الأطفال الذين توفوا الليلة الماضية في مدينة باينزفيل." "هذا وقت صعب لعائلات الضحايا ولكل ليبيريا تعازيّ الحارة لهم".

يذكر أنه من الشائع أن تنهار المباني في الحرائق المرتبطة بالكهرباء المعطلة في المدن الكبرى في ليبيريا، ومع ذلك نادراً ما تكون مميتة.

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