طهران تنفي ضلوعها بهجمات أرامكو في رسالة وجهتها لواشنطن

بعثت طهران رسالة دبلوماسية إلى الولايات المتحدة نفت فيها أي دور لها في الهجمات التي طالت منشأتي نفط في السعودية، وحذرت من أي تحرّك ضدها، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن المذكرة الرسمية التي أُرسلت الاثنين عبر السفارة السويسرية التي تمثّل مصالح الولايات المتحدة في طهران، "شددت على أن إيران لم تلعب أي دور في هذا الهجوم وتنفي وتدين" الاتهامات الأميركية لها في هذا الصدد.

وأفادت الوكالة أن الرسالة "شددت على أنه في حال تم اتّخاذ أي تحرّكات بحق إيران، فسيواجه التحرّك رداً فوريًا من إيران ولن يقتصر في نطاقه على مجرّد التهديد".

وذكرت أنه تم إيصال الرسالة بعد ظهر الاثنين بعدما قال ترامب إنه يرجّح أن تكون إيران وراء الهجوم الذي استهدف المملكة.

وتسببت هجمات السبت على معمل معالجة النفط في بقيق التابع لمجموعة أرامكو العملاقة وحقل خريص النفطي بخفض إنتاج المملكة بمقدار النصف.

وتمثّل السفارة السويسرية مصالح الولايات المتحدة في إيران نظراً لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين واشنطن وطهران منذ العام 1980.

إقرأ أيضاً:

روحاني: هجوم "اليمنيين" على موقعي أرامكو بمثابة "تحذير" للرياض

ترامب: "يبدو" أن إيران تقف وراء الهجوم على المملكة العربية السعودية

العاهل السعودي: المملكة قادرة على التعامل مع آثار الاعتداءات "الجبانة" على أرامكو