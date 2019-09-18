الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل فلسطينية أشهرت سكينا عند حاجز قلنديا العسكري

أعلنت الشرطة ومصادر طبية إسرائيلية الأربعاء مقتل سيدة فلسطينية برصاص قوات الأمن بعد أن أشهرت سكينا عند حاجز قلنديا العسكري، الذي يفصل القدس عن الضفة الغربية المحتلة.

وأشار المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيليد إلى أن سيدة مجهولة الهوية اقتربت من قوات الأمن عند مسلك المركبات على الحاجز متجاهلة نداءات القوات التي طالبتها بالتوقف، موضحا أنها سحبت سكينا قبل أن يتم إطلاق النار عليها. وأعلن مستشفى هداسا في القدس لاحقا وفاتها.

ووزعت الشرطة صورة لسكين ذات مقبض أصفر اللون قالت إنها تحفظت عليها.

وأظهر شريط فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي قيام أحد حراس الأمن بإطلاق النار على ساق السيدة من مسافة قصيرة وسقوط السكين من يدها.

وينفذ الفلسطينيون بشكل متقطع عمليات ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية بعد حرب عام 1967.

ووقع الحادث بعد يوم من الانتخابات العامة في إسرائيل.

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وتشهد إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ أكتوبر-تشرين الأول للعام 2015 موجة عنف على خلفية تنفيذ أو محاولة تنفيذ هجمات من خلال استخدام السلاح الأبيض. وتقول الشرطة الإسرائيلية إن القسم الأكبر من القتلى الفلسطينيين هاجموا أو حاولوا مهاجمة إسرائيليين.