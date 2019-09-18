بومبيو: الهجوم على أرامكو "إيراني" وليس من الحوثيين"

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي وصل الى جدة الأربعاء، أن الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين في السعودية "هجوم إيراني"، مشيرا الى أن ادعاء الحوثيين بأنهم نفذوه "ليس صحيحا".

وقال بومبيو لصحافيين كانوا يرافقونه في الطائرة التي أقلته الى السعودية "لم يكن مصدره الحوثيون. كان هجوما إيرانيا. انها ليست مسألة يمكن تلزيمها لتدمير خمسة في المئة من إمدادات الطاقة في العالم، والاعتقاد بإمكان التنصل من المسؤولية".

ووصف بومبيو الهجوم بأنه "عمل حربي". وأضاف أن الحوثيين يدعون أنهم نفذوا الهجوم، لكن "هذا ليس صحيحا"، مشيرا الى "بصمات لآيات الله" الايرانيين وعملية "هددت إمدادات الطاقة العالمية".

وأوضح أن الأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم "ليست أسلحة يمكن أن تكون في حوزة الحوثيين".

وتابع أن مصدر الهجوم "لم يكن من الجنوب"، أي من اليمن، مضيفا "نعلم بأن الإيرانيين لديهم أنظمة لم ينشروها في أي مكان خارج بلادهم".

وقال أيضا إن "لا إثبات على أن (الهجوم) مصدره العراق".

ويزور بومبيو السعودية حيث سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للبحث في سبل الرد على الهجمات التي استهدفت منشآت "أرامكو".

وقال الوزير الأميركي للصحافيين "مهمتي هنا أن أعمل مع شركائنا في المنطقة، كما أننا نعمل مع شركائنا الأوروبيين"، مضيفا "نعمل على بناء تحالف لوضع خطة لردعهم".

وتعرضّت السبت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في بقيق وحقل خريص النفطي في شرق المملكة لهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ عابرة، بحسب ما قال الأميركيون، تسبب بخفض الإنتاج السعودي.

وأعلنت السعودية الأربعاء أن الهجوم على أرامكو تمّ "بدون أدنى شك" بدعم من إيران لكنّه لم ينطلق من اليمن بل من موقع شمال المملكة يجري التحقق منه.

وأعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الذين تدعمهم طهران، مسؤوليتهم عن الهجوم قائلين إنّهم نفّذوه بطائرات من دون طيار. وكشف متحدث باسمهم الأربعاء "للمرة الأولى"، كما قال عن "أنواع من الطائرات المسيرة" جديدة نفذ بها الهجوم.

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