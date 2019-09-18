بدأت روسيا الثلاثاء 17 أيلول/ سبتمبرتدريبات عسكرية ضخمة تحاكي الرد على هجمات محتملة في آسيا الوسطى.

وسط 2019 هو اسم هذا التدريب الكبير الذي يجري على أراضي روسيا وطاجيكستان بمشاركة 128 ألف عسكري من ثماني دول هي روسيا وباكستان والهند والصين وقيرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان وأوزباكستان.

وقام نظام الدفاع الجوي الروسي باعتراض صواريخ تشبه الطائرات المسيرة من دون طيار، وصواريخ كروز الباليستية والأسطول الجوي التكتيكي.

وتمتلك روسيا وحدة عسكرية في طاجيكستان على حدود أفغانستان وقاعدة جوية في قيرغيزستان.

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