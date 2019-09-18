أمر من الشرطة التايلاندية للجامعات بالتجسس على الطلاب المسلمين

دعت جماعة للطلاب المسلمين في تايلاند الشرطة الأربعاء إلى إلغاء أمر يطلب من الجامعات توفير "معلومات استخباراتية" عن الطلاب المسلمين ونشاطاتهم في البلد الذي تدين أغلبيته بالبوذية.

وكان "مكتب الفرع الخاص" قد أصدر الأسبوع الماضي أمرا إلى الجامعات في جميع أنحاء البلاد بتقديم "معلومات استخباراتية" و "لأسباب أمنية" عن الطلاب المسلمين ونشاطاتهم في الجامعات، بحسب ما صرح المتحدث باسم الشرطة كريسانا باتانشاروين لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وأثارت تلك الأنباء غضب المسلمين كما دعا "اتحاد الطلاب المسلمين في تايلاند" البرلمان إلى "إلغاء" الأمر.

"تمييز يؤدي لانقسامات":

وصرح رئيس الاتحاد الطلابي اشرف اواي أمام البرلمان أن الأمر "يشكل كذلك شكلا من أشكال التمييز الذي ينتهك الدستور."

وأضاف أن "مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها .. يمكن أن تخلق انقسامات بين الطلاب المسلمين وغيرهم من الطلاب في الجامعة والمجتمع".

وأضاف أن الاتحاد علم بأن الشرطة طلبت معلومات عن الطلاب المسلمين من ثلاث جامعات كبيرة على الأقل.

"ليس تجسساً بل جمع للبيانات":

ودافع قائد الجيش الذي تحول إلى رئيس للوزراء برايوت تشان-او-تشا الثلاثاء عن مكتب الفرع الخاص، ونفى أن يشكل "إنشاء قاعدة بيانات" انتهاكا لحقوق الناس.

وصرح للصحافيين "لا يمكن ان نعتقل أي شخص لم يرتكب خطأ".

وقال سوناي فاسوك من منظمة هيومن رايتس ووتش ان تصريحات برايوت تظهر "توجها مقلقا بتزايد الاسلاموفوبيا في تايلاند".

وصرح "هذا تمييز توافق عليه السلطات" مضيفا أن الدستور التايلندي يحظر صراحة التمييز ضد جماعات دينية أو اتنية مختلفة.

وأكد أن ذلك "يمكن أن يزيد من تطرف المسلمين في الجنوب ويفاقم النزاع".

ويشكل المسلمون ثاني أكبر مجموعة دينية في تايلاند ويقيم معظمهم في الولايات الواقعة أقصى جنوب البلاد والتي تشهد منذ 2004 نزاعا بين المتمردين الانفصاليين الملايو المسلمين والسلطات التايلندية أسفر حتى الآن عن مقتل 7 آلاف شخص، غالبيتهم من المدنيين.

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